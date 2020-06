Proboszcz poprosił o umorzenie podatku. Prezydent Skarżyska-Kamiennej nie pozostawił złudzeń

„Dopóki jestem Prezydentem Miasta wszyscy podatnicy w mieście będą równo traktowani. Ja płacę podatki, Państwo płacą podatki i Ksiądz Kustosz też będzie płacił! Z samorządowym pozdrowieniem” – napisał na Facebooku prezydent Skarżyska-Kamiennej. Konrad Krönig dołączył do wpisu zdjęcie dokumentu, który otrzymał od księdza Jerzego Karbownika, proboszcza Parafii MB Ostrobramskiej. „Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej dziękuje za współpracę w utrzymaniu Domu Miłosierdzia jednocześnie zwraca się z prośbą o umorzenie podatku od nieruchomości za okres 01 marca 2020 do 31 marca 2020 w kwocie 3423 zł w związku ze znacznym obniżeniem przychodów w okresie od 01 marca 2020 do chwili obecnej” – napisał kapłan.

„Znacznie wpłynie na zdolność finansową parafii”

„Ograniczenia obecności wiernych na nabożeństwach oraz pielgrzymów przybywających do Sanktuarium MBO spowodowały spadek przychodów o około 80 proc. w stosunku do roku 2019. W wymienionym wyżej okresie Parafia partycypowała w kosztach związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego, udzielając wszelakiego rodzaju pomocy dla osób ubogich oraz bezdomnych. Z tego powodu wzrosły koszty zakupu środków dezynfekcyjnych, koszty energii elektrycznej, zużycia wody i pomocy żywieniowej dla osób zwracających się do Parafii o pomoc" – czytamy w liście od proboszcza.

W dalszej części ksiądz wymienił kolejne działania, które generowały koszty i argumentował, że umorzenie zapłaty podatku pozytywnie wpłynie na płynność finansową parafii. „Umorzenie podatku od nieruchomości znacznie wpłynie na zdolność finansową parafii oraz kontynuowanie świadczeń w zakresie pomocy społecznej, ponieważ osoby jej potrzebujące wymagają wsparcia w zakresie wydania odzieży, obuwia i zakupu leków" – poinformował.