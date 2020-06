Waluta na kryzysowe czasy. Klienci tej pizzerii mogą płacić winylem

Koronawirus sprawił, że zbiedniali nie tylko właściciele restauracji, ale i ich klienci. Jak więc na powrót rozruszać interes, zwłaszcza w szczególnie dotkniętych pandemią Włoszech? Florencka pizzeria wpadła na pomysł, by od swoich gości pobierać zastępczą zapłatę. Za okrągłą, płaską pizzę - okrągła i płaska płyta winylowa.

By nie pogubić się przy tym całym interesie, właściciel restauracji znalazł specjalny cennik, podpowiadający, na co mogą liczyć klienci z odpowiednimi albumami. Pomaga mu w tym portal dla kolekcjonerów, podający wartość poszczególnych tytułów. Jeśli wartość płyty nie pokrywa ceny całego posiłku, restauracja zaoferuje stosowną zniżkę. Przy przekroczeniu tej kwoty w drugą stronę - można liczyć na specjalny bon, do wykorzystania podczas kolejnych wizyt. Płatność winylami niestety tylko w restauracji. Przy zamówieniach na wynos wyłącznie karta lub gotówka.

