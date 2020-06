Wojsko oszukane na blisko 800 tys. zł. Chodzi o przetarg na 4000 ton miału węglowego

Policjanci z Bydgoszczy na polecenie Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, zatrzymali 6 podejrzanych, którzy mieli brać udział w procederze tzw. zmowy przetargowej, w wyniku której Wojsko Polskie mogło stracić nawet 800 tys. zł. Chodzi o handel miałem węglowym.

„Jak wynika z materiału dowodowego zgromadzonego przez śledczych oszuści wprowadzili w błąd przedstawicieli jednostki poprzez dostarczenie sfałszowanej dokumentację dot. certyfikatów jakości węgla, co do ilości oraz parametrów jakościowych faktycznie dostarczonego miału węglowego. W wyniku tego oszustwa powstały straty w wysokości ponad 700 tys. złotych” – czytamy w komunikacie policji. „Oszustwo polegało także na fikcyjnych zapisach w dokumentach odnośnie przyjęcia do magazynu jednostki w Grudziądzu miału węglowego, którego faktycznie nie dostarczono” – dodano.

Wśród zatrzymanych mężczyzn są byli cywilni pracownicy oszukanej jednostki w Grudziądzu. „Mechanizm przestępczego procederu wymagał porozumienia przedstawicieli Jednostki z Grudziądza z przedstawicielem oferenta w tym przetargu dotyczącym dostawy 4000 ton miału węglowego, To działanie dotyczy zarzutu zakłócania przetargu publicznego” – napisano.

Zatrzymanym mężczyznom grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

