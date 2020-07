Prawie 5 mln zł oszczędności, trzy domy i mieszkanie. Oświadczenie finansowe premiera Morawieckiego

Na stronie internetowej Sejmu pojawiły się najnowsze oświadczenia majątkowe Posłów na Sejm IX kadencji. Przyjrzeliśmy się dokumentowi, który złożył premier Mateusz Morawiecki. Co można w nim znaleźć?

Niemal 5 mln zł oszczędności

W odróżnieniu od części posłów, premier Morawiecki może pochwalić się imponującymi oszczędnościami. Wynikają one prawdopodobnie głównie z kariery zawodowej premiera, zanim został politykiem. Premier był m.in. prezesem Banku Zachodniego WBK. Dzięki temu w rubryce „zasoby pieniężne” premier wpisał „środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 4,93 mln zł”. Co ciekawe, w rubryce „papiery wartościowe” nie wpisano żadnych pozycji. Informacje o tym można jednak znaleźć na końcu oświadczenia, w rubryce „Inne dodatkowe dane o stanie majątkowym”. Premier ujawnił tam m.in.: uprawnienia do akcji Santander w liczbie 3857 (w momencie pisania tekstu warte blisko 37 tys. zł). Dodano jednak, że premier nie osiąga dochodu z tego tytułu. Dodatkowo Morawiecki ma uprawnienia do akcji tego samego banku określone kwotowo na 350 tys. zł.

W tej samej rubryce Morawiecki wykazał także prawo do odroczonych premii (część wynagrodzenia), ujętych w raportach roczny Banku Zachodniego WBK.

Nieruchomości premiera

Mateusz Morawiecki wykazał trzy domy. Jeden, położony na działce o powierzchni ok. 0,46 ha, liczy 150 m kw. Na terenie znajdują się „zabudowania gospodarcze i domki letniskowe”. Deklarowana wartość to 1,9 mln zł. Drugi dom (całoroczny) o powierzchni ok. 100 m kw. zbudowany na działce 3100 m kw. wart jest łącznie z działką, której tylko 300 m kw. jest własnością premiera, 3-3,5 mln zł. Trzeci z domów, którego tylko połowa jest własnością premiera, to segment o powierzchni 180 m kw. Wartość połowy to 600 tys. zł. Mateusz Morawiecki wykazał także mieszkanie o pow. 72,4 m kw., którego wartość to 1,1 mln zł.

W oświadczeniu premier wykazał także działkę rolną o powierzchni 2 ha o przybliżonej wartości 200 tys. zł.

Zarobki premiera Morawieckiego

Ile obecnie zarabia premier? Jego zarobki regulowane są ustawowo. Dochód z tytułu zatrudnienia w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wyniosły w 2019 rok 217 848,65 zł. Do tego dochodzi dieta parlamentarna w wysokości 4 091,83 zł. Premier wykazał także, że pożyczył siostrze 300 tys. zł.

