Banknoty 500 zł trafiły do bankomatów. To nie koniec zaskoczeń

W ostatnim czasie w mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się relacje osób, które wypłacając gotówkę z bankomatu otrzymywały same nowe banknoty. Jakby tego było mało, często nowo wydrukowane pieniądze pochodziły z tej samej serii i miały kolejne numery. Inni mogli trafić na niezbyt często spotykane w obiegu banknoty o nominale 500 złotych. Skąd takie bankomatowe rewolucje?

500 zł w bankomatach

O 500-złotówkach w bankomatach Narodowy Bank Polski poinformował pod koniec czerwca. „Banknoty 500 zł dostępne są teraz w wybranych bankomatach oraz w kasach banków i Poczty Polskiej SA” - można przeczytać na stronie NBP. Polski centralny bank wyjaśnia, że „banknoty o nominale 500 zł ułatwiają rozliczenia gotówkowe pomiędzy obywatelami oraz pozwalają na zmniejszenie kosztów obsługi pieniądza ponoszonych przez przedsiębiorców” . 500-złotówki weszły do obiegu 10 lutego 2017 roku. Jak wynika ze statystyk NBP, obecnie jest ich ponad 31 mln sztuk.

Nowe banknoty

Poza banknotami o najwyższym w Polsce nominale, w bankomatach często można spotkać w ostatnim czasie nowe pieniądze. O przyczynę spytała Wirtualna Polska. NBP w przesłanej redakcji odpowiedzi wyjaśnił, że „otrzymanie przez klienta nowych banknotów nie jest zdarzeniem wyjątkowym i wynika przede wszystkim z działań NBP, mających na celu zachowanie najwyższej jakości banknotów pozostających w obiegu” . Oznacza to, że bank wymienia zużyte banknoty na nowe.

W początkach pandemii koronawirusa Polacy zaczęli masowo wypłacać pieniądze. NBP tłumaczy, że w związku z większym zapotrzebowaniem, zaczęły się pojawiać nowe banknoty, by sprostać potrzebom klientów banków. Od marca do czerwca do bankomatów trafiło 54 mld złotych w gotówce.

