Maląg: W pięć dni ponad 577 tys. wniosków o tzw. 300+

„1 lipca ruszyła trzecia edycja programu. Od tego dnia możliwe jest składanie wniosków o świadczenie drogą elektroniczną. Do tej pory złożono już 577,3 tys. wniosków” – powiedziała Maląg w Białymstoku, cytowana na profilu resortu na Twitterze.

Resort podaje, że najwięcej wniosków złożono dotychczas w woj. mazowieckim i wielkopolskim. W tegorocznym budżecie na wypłatę świadczenia zabezpieczono 1,42 mld zł. Według szacunków, z programu ma skorzystać 4,5 miliona uczniów.

Dobry Starty, czyli 300+

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Kiedy złożyć wniosek?

Termin składania wniosków upływa 30 listopada, ale banki przypominają, że im wcześniej takie dokumenty zostaną złożone, tym wcześniej pieniądze trafią na konto rodziców. Jak informuje bank BNP Paribas, jeden z wielu komercyjnych operatorów, którzy uczestniczą w systemie – „Wnioski można składać aż do 30 listopada, ale warto zrobić to wcześniej. Osoby, które złożą go w lipcu lub sierpniu, otrzymają świadczenie do 30 września. Wnioski złożone później będą realizowane w ciągu 2 miesięcy od ich złożenia. Świadczenie przysługuje niezależnie od wysokości dochodu”.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek można składać na kilka sposobów. Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/, przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS oraz od 1 sierpnia także drogą tradycyjną (w formie papierowej) bezpośrednio w urzędzie lub za pośrednictwem poczty. Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Wnioski można składać na tej samej zasadzie i w tych samych instytucjach, co wniosek o wypłatę świadczenia Rodzina 500+, czyli w urzędzie miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce wyznaczonej w gminie (np. w centrum świadczeń). Wnioski o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej są z kolei przyjmowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

300+ – komu się należy?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

