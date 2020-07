Maląg: Przyszedł czas na inwestycje. Mamy 6 mld zł dla samorządów

Marlena Maląg, minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej była goście Sygnałów Dnia w Polskim Radiu. Minister powiedziała, że po etapie bezpośredniej pomocy dla przedsiębiorców przyszedł czas na inwestycje. Rząd przeznaczy około 6 mld zł na rozwój samorządów.

– Gospodarka wychodzi z kryzysu. Przychodzi czas na inwestycje, przez które będziemy dynamicznie rozwijać gospodarkę. Stąd m.in. 6 mld zł dla samorządów – powiedziała Marlena Maląg. – Samorządy same będą podejmowały decyzje, na co przeznaczą te pieniądze. Mogą to być np. inwestycje infrastrukturalne – dodała.

Bezrobocie rośnie, ale nieznacznie

Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej odniosła się także do danych o poziomie bezrobocia na koniec czerwca. – Jesteśmy bardzo zadowoleni z mechanizmów, które zostały wprowadzone, aby ratować miejsca pracy. Na koniec czerwca bezrobocie wyniosło 6,1 proc. czyli wzrosło o 0,1 proc od maja. Przybyło 15 tys. osób bezrobotnych. W czerwcu pojawiło się też na rynku o 20 tys. więcej ofert pracy niż w maju – podsumowała minister.

Bon turystyczny - kiedy wejdzie w życie?

Szefowa resortu została zapytana także o bon turystyczny, czyli jeden z najbardziej oczekiwanych przez Polaków dodatków, który rząd planuje wprowadzić jeszcze w tym roku. Zaznaczyła, że program mógłby już obowiązywać, gdyby nie sprzeciw Senatu.

– Chodzi o to, abyśmy wsparli polskie rodziny oraz branżę turystyczną. Bon przeszedł już prace Sejmu i Senatu. Po 20 lipca projekt wróci do Sejmu. Myślę, że jeszcze w tym roku bon ruszy. Operatorem jest ZUS. Wnioski będziemy składać elektronicznie – poinformowała minister.

