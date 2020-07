Ile wydała Kancelaria Premiera? Niemal dwa razy więcej niż za rządów PO-PSL

Wydatki Kancelarii Premiera w czasie rządów Zjednoczonej Prawicy wyniosły na koniec 2019 roku 1,18 mld zł. Największy skok zanotowano między 2017 a 2018 rokiem, kiedy to z 203,6 mln wzrosły one aż do 342,5 mln zł - wynika z danych Najwyższej Izby Kontroli, które przeanalizował portal ciekaweliczby.pl.

Niemal dwa razy więcej niż poprzednicy

Szczególnie ciekawe jest zestawienie kwoty za lata 2015-2019 z wydatkami, które KPRM zaraportowała w latach 2011-2015, czyli za czasów rządu Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. W ciągu całej kadencji tego rządu urząd wydał łącznie 644,5 mln zł. Roczne wydatki kancelarii wahały się wtedy między 115,6 a 146,8 mln zł.

