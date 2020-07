Indie ogłosiły ambitny plan rozwoju technologii. Premier Narendra Modi zaprasza do współpracy

Indie mają bardzo dynamiczną technologię i ekosystem start-upowy, z którego są dumne zarówno w kraju, jak i na świecie. Młodzi Hindusi doskonale radzą sobie w dostarczaniu rozwiązań technologicznych w różnych sektorach. Pandemia COVID-19 spowodowała również duża dezorganizacje, której skutki są rozwiązywane poprzez wykorzystanie technologii, w celu wsparcia naszego życia codziennego.

Wszyscy znamy ogromny potencjał naszego rynku, a produkty na taką skalę mogą zostać osiągnięte, jeśli będą w stanie sprostać wymaganiom rynku. Obecnie widzimy ogromne zainteresowanie i entuzjazm wśród ekosystemu start-upowych i technologii w zakresie innowacji, rozwoju i promocji krajowych aplikacji.

Dziś, kiedy cały naród pracuje nad stworzeniem Aatmanirbhar Bharat, jest to dobra okazja, aby nadać kierunek wysiłkom, ciężkiej pracy i mentoringowi ich talentu do rozwijania aplikacji, które mogą usatysfakcjonować nasz rynek, jak również konkurować z resztą światem.

Aby pomóc naszej społeczności start-upowej i technologicznej w osiągnięciu tego celu, Ministerstwo Elektroniki i Technologii Informacyjnych wraz z Atal Innovation Mission przedstawiają wyzwanie Aatmanirbhar Bharat Innovation. Będzie ono przebiegało dwutorowo, jako promocja istniejących aplikacji oraz rozwój nowych aplikacji.

W celu promowania istniejących aplikacji i platform w kategoriach e-learningu, zdalnej pracy, gier, biznesu, rozrywki, aplikacji biurowych i networkingu, Rząd zapewni mentoring oraz wsparcie. Pierwsza gałąź Aatmanirbhar Bharat Innovation będzie działać w celu identyfikacji dobrych jakościowo aplikacji, jako liderów i zostanie ukończony w ciągu ok. miesiąca.

W ramach inkubacji nowych aplikacji i platform druga gałąź będzie funkcjonować w celu pomocy w tworzeniu najlepszych projektów w Indiach, zapewniając wsparcie na etapach koncepcji, inkubacji, prototypowania i rozwijania wraz z dostępem do rynku.

Wynikiem tego wyzwania będzie zapewnienie lepszej widoczności i przejrzystości istniejących aplikacji - tak, aby osiągnąć zamierzone cele, a także stworzyć produkty technologiczne, które pomogą znaleźć rozwiązania przy pomocy mentoringu i wsparcia technologicznego przez cały okres funkcjonowania.

W ramach tych sektorów istnieje ogromna przestrzeń dla nowych aplikacji, które rozwiązują konkretne problemy Indii i świata.

Czy możemy pomyśleć o zwiększeniu popularności tradycyjnych indyjskich gier poprzez aplikacje? Czy możemy tworzyć aplikacje z ukierunkowanym i inteligentnym dostępem do odpowiedniej grupy wiekowej dotyczące nauki, gier itd? Czy możemy opracować aplikację do gier dla osób, które się rehabilitują lub chcą uzyskać poradę, lub pomoc podczas podróży? Istnieje wiele takich pytań, a sama technologia może dać odpowiedzi w kreatywny sposób.

Wyzwanie to zostanie podjęte wspólnie przez Rząd i członków społeczności technologicznej, aby stały się kompletne.

To wyzwanie jest dla Ciebie, jeśli masz taki roboczy projekt lub czujesz, że masz wizję i doświadczenie do tworzenia takich produktów. Zachęcam wszystkich moich przyjaciół ze społeczności technologicznej do udziału i pomocy w tworzeniu Aplikacji Ekosystemu Aatmanirbhar. Kto wie, może będę mógł również skorzystać z tych aplikacji, które zostaną stworzone przez Was.

