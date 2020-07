GUS o polskiej gospodarce: Rośnie średnie wynagrodzenie, spada liczba zatrudnionych

W ujęciu miesięcznym przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 3,2 proc. i wyniosło 5 286 zł. Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach w ujęciu miesięcznym wzrosło o 0,2 proc. i wyniosło 6 185,8 tys. osób, podano w komunikacie.

Konsensus rynkowy to 1,5 proc. wzrostu r/r w przypadku płac i 3,9 proc. spadku r/r w przypadku zatrudnienia.

„W czerwcu 2020 r., podobnie jak w poprzednim miesiącu, zaobserwowano w niektórych podmiotach dalsze ograniczenie zatrudnienia (nieprzedłużanie umów terminowych oraz rozwiązywanie umów o pracę). Jednakże ze względu na przywracanie wymiarów etatów pracowników sprzed pandemii i wznawianie przyjęć, odnotowano niewielki wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw o 0,2 proc. w porównaniu z majem br., kiedy to był widoczny spadek o 1,4 proc. W porównaniu z analogicznym okresem ub. roku kontynuowany był spadek, który wyniósł 3,3 proc”. – czytamy w komunikacie.

„W czerwcu br., w porównaniu z majem br., odnotowano wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw. Spowodowane było to m.in. wypłatą premii, nagród kwartalnych, rocznych i jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych również zaliczane są do składników wynagrodzeń), a także w części jednostek przywracaniem wysokości wynagrodzeń do poziomu sprzed pandemii” – czytamy dalej.

Narastająco w okresie sześciu miesięcy 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrosło prawie we wszystkich sekcjach PKD od 1,3 proc. w sekcji „Zakwaterowanie i gastronomia” do 9,3 proc. w sekcji „Administrowanie i działalność wspierająca”, co dało ogółem wzrost w sektorze przedsiębiorstw o 4,5 proc. Spadek o 3,4 proc. odnotowano w sekcji „Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo”, podał też GUS.

