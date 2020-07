Sławomir N., były minister transportu, zatrzymany. Kim jest i jak przebiegała jego kariera polityczna?

Sławomir N. – kariera polityczna

Z wykształcenia politolog, do polityki wszedł w 2001 roku, kiedy to został posłem na Sejm IV kadencji. Następnie pełnił tę funkcję w V, VI i VII kadencji. W latach 2007-2009 wszedł do rządu PO-PSL. Został sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i szefem gabinetu politycznego premiera Donalda Tuska. W 2010, po nadzwyczajnych wyborach prezydenckich, został także sekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Odpowiadała tam za kontakty z rządem i parlamentem. Swoją karierę polityczną w Polsce zakończył w 2013 roku, kiedy po „aferze zegarkowej” (nieprawidłowości w zeznaniach majątkowych) został odwołany ze stanowiska minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej. Tego samego roku po ujawnieniu przez tygodnik „Wprost” nagrania z byłym wiceministrem finansów Andrzejem Parafianowiczem, w której namawiał do odstąpienia od kontroli organów skarbowych dotyczącej majątku jego żony, zrezygnował z członkostwa w Platformie Obywatelskiej.

Kariera na Ukrainie

W 2016 roku Sławomir N przyjął obywatelstwo Ukrainy. Wtedy też został mianowany pełniącym obowiązki szefa Ukrawtodoru, państwowej agencji drogowej na Ukrainie. We wrześniu 2019 Ukraińska Narodowa Agencja ds. Zapobiegania Korupcji złożyła zawiadomienie do prokuratury w sprawie nieprawidłowości w oświadczeniu majątkowym za 2017 rok. Miało chodzić o zaniżenie wartości posiadanego samochodu oraz zatajenie środków na kontach bankowych.

W poniedziałek 20 lipca 2020 roku Polska Agencja Prasowa na Twitterze poinformowała, że były minister transportu Sławomir N. został zatrzymany pod zarzutem korupcji. Po kilkunastu minutach PAP podała kolejne szczegóły, powołując się na ustalenia prokuratury. „Były minister transportu Sławomir N. został zatrzymany w związku z podejrzeniem korupcji, kierowania zorganizowaną grupą przestępczą i prania brudnych pieniędzy” – podano.

Czytaj także:

Były minister transportu Sławomir N. zatrzymany pod zarzutem korupcji