Ile wydajemy na Pierwszą Damę? Opozycja żąda danych, a Kancelaria Prezydenta twierdzi, że ich nie zna

Od lat toczy się powracająca dyskusja o zarobkach Pierwszej Damy. Był to też poboczny temat kampanii prezydenckiej. Posłowie opozycji zwrócili się do KPRP z pytaniem o to, ile wydaje na wizaż, czy kreacje Agaty Kornhauser-Dudy. Okazuje się, że sprawa może być trudna do wyjaśnienia - informuje Rzeczpospolita.

Ile podatnicy wydają na Pierwszą Damę? Z takim pytaniem do Kancelarii Prezydenta zwrócili się posłowie Koalicji Obywatelskiej – informuje „Rzeczpospolita”. Chodzi między innymi o obsługę wyjazdów, makijaż i fryzjera oraz kreacje Agaty Kornhauser-Dudy. Rekordowe wydatki kancelarii Dlaczego w ogóle posłowie zajęli się tą sprawą? To efekt posiedzenia Komisji Finansów Publicznych, które odbyło się w połowie lipca. Debatowano wtedy nad wydatkami Kancelarii Prezydenta, które w 2019 roku osiągnęły rekordowy poziom 197 mln zł. Wtedy posłowie opozycji zaczęli dopytywać, jaka część z tej kwoty została przeznaczona na obsługę Pierwszej Damy. W kampanii prezydenckiej okazało się bowiem, że „niewidoczna” na pierwszy rzut oka Agata Kornhauser-Duda podjęła w pierwszej kadencji aż 1426 działań. Wśród nich były „m.in. oficjalne wizyty, odbywane z prezydentem lub samodzielnie, wydarzenia w Pałacu Prezydenckim, działania charytatywne i patronaty” – czytamy w „Rz”. – Jeśli chodzi o wydatki pierwszej damy, to chciałabym przypomnieć, że w tym momencie nie ma takiego rozdziału, nie ma specjalnego konta –mówiła na posiedzeniu komisji szefowa Kancelarii Prezydenta Halina Szymańska. – To są po prostu koszty Kancelarii Prezydenta. Nie mamy wydzielonych paragrafów do obsługi pierwszej damy, bo prawo tego od nas nie wymaga – dodawała. Posłowie opozycji postanowili zareagować, podpierając się kontrolą NIK, którą w 2017 roku przeprowadzono w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Okazało się wtedy, że na sam wizaż Beata Szydło wydała 168 tys. zł. Czytaj także:

