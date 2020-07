Produkcja aut w Polsce spadła. Fabryki nie podniosą się szybko

Volkswagen Poznań

Największy obecnie producent samochodów w Polsce, firma Volkswagen Poznań, wstrzymała produkcję w obu swoich zakładach 20 marca, a wznowiła 27 kwietnia.

W I półroczu 2020 roku w fabrykach w Antoninku pod Poznaniem i we Wrześni zmontowanych zostało 102 111 vanów. To wynik o 31,94 proc. (47 919 sztuk) mniejszy niż w pierwszych sześciu miesiącach ubiegłego roku. Większość stanowiła produkcja modelu Caddy (obecnej czwartej generacji oraz przedseryjnej wersji piątej). Od stycznia do czerwca z taśm montażowych zjechało 62 508 egzemplarzy, o 24,65 proc. mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Z powodu spadku popytu na samochody firma zapowiedziała zwolnienie 450 osób. Kolejne 750 osób straci pracę w związku z automatyzacją produkcji. Zdaniem prezesa Dietmara Mnicha, VW Poznań będzie obecnie koncentrował się na wykorzystaniu istniejącej infrastruktury, a nie na rozpoczynaniu kolejnych inwestycji. Te, które są w toku, zostaną jednak dokończone.

Spółka Volkswagen Poznań od kilku lat, co roku mogła chwalić się wzrostem produkcji. Wynik 2016 roku to 185,6 tys. samochodów, w roku ubiegłym było ich już 266,1 tys.