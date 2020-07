Chcesz otrzymać bon turystyczny? Będziesz potrzebował specjalnego konta ZUS. Podpowiadamy, jak je założyć

Bon Turystyczny w zamyśle ma nie tylko pomóc polskim rodzinom wyjechać na wakacje, ale także uratować polską branżę turystyczną, która mocno ucierpiała na lockdownie spowodowanym pandemią koronawirusa. Aby ubiegać się o świadczenie, należy posiadać specjalne konto w ZUS. Podpowiadamy, jak je założyć.

Platforma Usług Elektronicznych ZUS – jak założyć konto?

Aby założyć konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, należy wejść na stronę internetową Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a następnie na górnym pasku nawigacyjnym wcisnąć przycisk „Zarejestruj w PUE”. Gdy zostaniesz przekierowany na stronę rejestracji, wybierz pierwszą opcję „Dla Ciebie”.

W tym miejscu będziemy musieli wybrać sposób weryfikacji tożsamości. Jeżeli posiadasz Profil Zaufany e-PUAP lub inną formę elektronicznego potwierdzenia jak e-dowód. Drugą możliwością jest rejestracją za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Jest to jednak opcja dla osób, które posiadają specjalny czytnik. Ostatnia z możliwości, którą prawdopodobnie wybierze większość zainteresowanych, to możliwość rejestracji za pomocą bankowości elektronicznej. Z ZUS współpracują banki: PKO BP, BOŚ Bank, Bank Millenium, Citi handlowy i ING.

Konto w PUE bez potwierdzenia elektronicznego

Co, jeśli osoba ubiegająca się o bon turystyczny nie posiada żadnej z powyższych opcji potwierdzenia rejestracji? ZUS przygotował dla takich klientów oddzielną opcję, która jednak obarczona jest koniecznością potwierdzenia swojej tożsamości w jednym z oddziałów ZUS w ciągu siedmiu dni od rejestracji. W tym celu potrzebny będzie dowód osobisty lub paszport.

ZUS obsłuży Bon Turystyczny

– Polski Bon Turystyczny to kolejne duże wyzwanie dla Zakładu. Są to zupełnie nowe wymagania dotyczące rozbudowy infrastruktury elektronicznej. Jesteśmy po prostu e-urzędem, z którego w tej chwili korzysta 4,5 mln Polaków: ubezpieczonych, świadczeniobiorców, lekarzy, komorników, przedsiębiorców. Staliśmy się też dostawcą nowych technologii także dla tych, którzy będą korzystać z bonu turystycznego – powiedziała w Polskim Radiu prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS. Przypomniała, że bon jest dedykowany prawie 6,5 mln dzieci. Będzie ważny do końca marca 2022 r. i nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze.

Od kiedy bon turystyczny?

Od momentu podpisania ustawy przez prezydenta Andrzeja Dudę większość osób, które kwalifikują się do wykorzystania świadczenia, zastanawia się, od kiedy będzie można je pobierać. Jeszcze na początku dyskusji o bonie turystycznym rząd podkreślał, że chce, aby za te pieniądze rodziny mogły wyjechać jeszcze tego lata. Miało to pozwolić nie tylko na wyjazd rodzinom, które normalnie nie miałyby takiej szansy, ale również wesprzeć branżę turystyczną, która w znaczący sposób ucierpiała na pandemii koronawirusa. Kiedy więc Polacy mogą spodziewać się wypłaty pierwszych świadczeń?

– Chcemy, żeby system był gotowy na przełomie lipca i sierpnia – powiedziała w rozmowie z Business Insider Polska wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. – Zrobimy wszystko, aby pierwsze rozliczenia można było realizować jeszcze w te wakacje – dodała.

Bon turystyczny – co to jest?

Bon Turystyczny jest jednorazowym dodatkiem w wysokości 500 zł, który przysługuje na każde dziecko do 18 roku życia oraz dodatkowe świadczenie w wysokości 500 zł dla dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności.

„Za pomocą bonu będzie można dokonać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terenie kraju. Nowe prawo wejdzie w życie jeszcze w te wakacje” – zapewnia rząd.

Jak działa bon?

Bon będzie wystawiany w formie elektronicznej z datą ważności do marca 2022 roku.

„Bon będzie można wykorzystać do opłacenia m.in.: pobytu w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym, czy na kolonii lub obozie harcerskim, a także obozie sportowym lub rekreacyjnym” – napisano w oficjalnym komunikacie.

Kto może skorzystać?

Bon przeznaczony jest dla rodzin z przynajmniej jednym dzieckiem, które nie ukończyło 18 lat oraz rodzin z dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością. Podobnie, jak w przypadku programu Rodzina 500+ o przyznaniu bonu turystycznego nie będzie decydowała wysokość zarobków.

„Dopłatę do wakacji lub ferii zimowych otrzyma prawie 2,4 mln rodzin. 1,9 mln rodzin, czyli blisko 80 proc., ma dwoje lub więcej dzieci, więc otrzyma świadczenie w wysokości 1000 zł i więcej. W sumie z programu będzie mogło skorzystać ponad 6 mln dzieci” – podano.

Czytaj także:

Uwaga, oszust! Rząd ostrzega przed naciągającymi „na bon turystyczny”