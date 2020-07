Przerwa w dostępie do PUE ZUS. To na tej platformie złożysz wniosek o bon turystyczny

Wszyscy, którzy mają zamiar skorzystać z Bonu Turystycznego, zobowiązani są do założenia konta na Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jednak w nadchodzący weekend może być to mocno utrudnione. Dziś od godziny 22:00 aż do 3:00 w sobotę, na stronie prowadzone będą prace techniczne, przez co dostęp do niej będzie niemożliwy.

Osoby, które jeszcze przed terminem składania wniosków o bon turystyczny chciały założyć konto na platformie, powinny odłożyć to, co najmniej do soboty. ZUS przypomina, że utrudniony będzie dostęp elektroniczny także do innych usług obsługiwanych przez PUE ZUS. Trzeba także pamiętać, że odkładanie rejestracji na ostatnią chwilę, może spowodować, że będzie ona bardzo utrudniona. Im bliżej 31 lipca, tym więcej osób będzie chciało ją przeprowadzić, aby złożyć wnioski o przyznanie bonu turystycznego.

Platforma Usług Elektronicznych ZUS – jak założyć konto?

Aby założyć konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, należy wejść na stronę internetową Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a następnie na górnym pasku nawigacyjnym wcisnąć przycisk „Zarejestruj w PUE”. Gdy zostaniesz przekierowany na stronę rejestracji, wybierz pierwszą opcję „Dla Ciebie”.

W tym miejscu będziemy musieli wybrać sposób weryfikacji tożsamości. Jeżeli posiadasz Profil Zaufany e-PUAP lub inną formę elektronicznego potwierdzenia jak e-dowód. Drugą możliwością jest rejestracją za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Jest to jednak opcja dla osób, które posiadają specjalny czytnik. Ostatnia z możliwości, którą prawdopodobnie wybierze większość zainteresowanych, to możliwość rejestracji za pomocą bankowości elektronicznej. Z ZUS współpracują banki: PKO BP, BOŚ Bank, Bank Millenium, Citi handlowy i ING.

Konto w PUE bez potwierdzenia elektronicznego

Co, jeśli osoba ubiegająca się o bon turystyczny nie posiada żadnej z powyższych opcji potwierdzenia rejestracji? ZUS przygotował dla takich klientów oddzielną opcję, która jednak obarczona jest koniecznością potwierdzenia swojej tożsamości w jednym z oddziałów ZUS w ciągu siedmiu dni od rejestracji. W tym celu potrzebny będzie dowód osobisty lub paszport.

