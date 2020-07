Koniec specjalnego zasiłku opiekuńczego. Jest jednak furtka, aby dalej go pobierać

Co dalej z zasiłkiem opiekuńczym, który wielu rodziców pobierało w czasie lockdownu? W teorii zakończył się on 26 lipca, w praktyce, są przypadki, gdy dalej można go pobierać.

Kto może ubiegać się o zasiłek?

Jak poinformowało ministerstwo, w szczególnych przypadkach rodzice nadal będą mogli ubiegać się o wypłatę zasiłku opiekuńczego. Jak wynika z ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z 1999 roku, o zasiłek nadal będzie można ubiegać się w przypadku choroby dziecka lub macierzyństwa.

Dodatkowo "Zasiłek opiekuńczy w wymiarze 60 dni w roku (łącznie na wszystkie dzieci) przysługuje również w przypadku choroby dziecka w wieku do ukończenia 14 roku życia" - czytamy w komunikacie ministerstwa. Resort przypomina również, że o świadczenie można się ubiegać w przypadku niespodziewanego zamknięcia przedszkola lub szkoły, lub choroby niani, z którą rodzice zawarli umowę.

Koszt przedłużenia wypłacania zasiłku

Jak wynika z analizy skutków regulacji, przeprowadzonej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przedłużenie wypłacania zasiłku opiekuńczego o kolejne dwa tygodnie to koszt 2,13 mld złotych.

Możliwość przedłużenia okresu pobierania zasiłku opiekuńczego na czas zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków zakłada ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

