Waloryzacja rent i emerytur. Największa podwyżka od lat

Przyszły rok prawdopodobnie przyniesie rekordowe podwyżki rent i emerytur. Jak wynika z danych Narodowego Banku Polskiego opracowanych przez money.pl, przyszłoroczna waloryzacja ren i emerytur wyniesie nawet 4,25 proc. Większą podwyżkę zanotowano ostatnio w 2010 roku, kiedy gospodarka wychodziła z kryzysu finansowego rozpoczętego dwa lata wcześniej.

Obecnie poziom waloryzacji musi być wysoki ze względu na inflację. Kryzys spowodowany pandemią wpłynął na jej znaczący wzrost, a co za tym idzie, podrożały także towary i usługi.

– Najnowsze prognozy pokazują, że - wbrew wcześniejszym analizom - inflacja w Polsce jest na coraz wyższym poziomie. To oznacza, że waloryzacja emerytur w 2021 roku może być na rekordowym poziomie, o ile trend się utrzyma – powiedział dla money.pl, Oskar Sobolewski, ekspert Instytutu Emerytalnego.

Jak wynika z danych przedstawionych przez NBP, emerycie, którzy pobierają świadczenie w wysokości 2 tys. zł, mogą liczyć na podwyżkę o 85 zł miesięcznie. Ci z najwyższymi emeryturami dostaną nawet o 200 zł więcej.

Waloryzacja – co to jest?

Waloryzacja rent i emerytur to coroczna korekta wysokości świadczenia, która bierze pod uwagę wzrost cen towarów i usług. W skrócie chodzi o to, aby świadczenia te rosły wraz ze wzrostem cen. Ma to zapobiegać wykluczeniu osób, które pobierają rentę, lub emeryturę.

