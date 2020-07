Ministrowie spóźnili się ze złożeniem oświadczeń majątkowych. Co im grozi?

Wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, minister środowiska Michał Woś i wiceminister funduszy i polityki regionalnej Kamil Bortniczuk. Trzech wysoko postawionych polityków ze środowiska związanego z Jarosławem Gowinem, nie złożyło w terminie swoich oświadczeń majątkowych. Co im za to grozi? Sprawą zajęła się Komisja Regulaminowa Spraw Poselskich i Immunitetowych, która mogłaby udzielić politykom upomnienia lub nagany.

Bez konsekwencji

Jak informuje „Rzeczpospolita”, mimo tego, że konsekwencje mogłyby być wyciągnięte, komisja nie zdecydowała się nawet na najłagodniejszą formę reprymendy. Ministrom nie zwrócono nawet uwagi.

Majątki polityków miały być bardziej jawne. W zeszłym roku Sejm przyjął ustawę, która to regulowała, ale prezydent Andrzej Duda jej nie podpisał. Argumentował, że ma wątpliwości prawne do niektórych zapisów i skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Prace nad ustawą rozpoczęto m.in. ze względu na rzekome niejasności w majątkach część polityków. Opozycja często wyciąga temat majątku żony premiera Mateusza Morawieckiego.