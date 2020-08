Aresztowano męża Magdaleny Ogórek. Dziennikarka TVP wydała oświadczenie

„Zarzuty dotyczą m.in. działania na szkodę wierzycieli Małopolskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Dietla w Krakowie (poprzez ukrywanie składników majątkowych szkoły o wartości 218 tys. zł, które mogły zostać zajęte w postępowaniach egzekucyjnych), wyrządzenia szkody majątkowej Wyższej Szkole Gospodarki i Zarządzenia w wysokości ponad 500 tys. zł (poprzez transfer środków pieniężnych tej szkoły na inne konta i przywłaszczenie tych pieniędzy) oraz wyłudzenia na szkodę osoby prywatnej 2,6 mln zł (poprzez zawieranie szeregu umów z tą osobą i wprowadzenie w błąd co do rzeczywistego przeznaczenia tych pieniędzy)” – informuje portal Wirtualne Media i dodaje, że kolejne zarzuty dotyczą naruszenia praw pracowniczych pracowników Małopolskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Dietla oraz niezgłoszenia wniosku o upadłość mimo powstania warunków do złożenia wniosku innego podmiotu.

Oświadczenie Magdaleny Ogórek

Do sprawy odniosła się Magdalena Ogórek za pośrednictwem mediów społecznościowych. „Oświadczam, że sprawa ta nie dotyczy w najmniejszym stopniu mojej osoby. W związku z powyższym żądam poszanowania prywatności mojej i córki, a w przypadku naruszania tejże prywatności podejmę natychmiastowe kroki prawne” – zapowiedziała dziennikarka.