Banki mocno tracą. Część kosztów „przerzucają” na klientów. Zatrważające dane NBP

Zysk netto sektora bankowego wyniósł 3,93 mld zł w okresie styczeń-czerwiec 2020 r. i zmniejszył się o 47,7 proc. rok do roku, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). Po pięciu miesiącach br. zysk netto sektora wynosił 3,38 mld zł.

Przychody odsetkowe w okresie sześciu miesięcy br. wyniosły 31,33 mld zł (spadek o 4,7 proc. r/r), zaś koszty odsetkowe - 6,73 mld zł (spadek o 21,8 proc. r/r).

Wyższe opłaty i prowizje

Z raportu NBP wynika także, że banki przeżucają część kosztów na klientów. O niemal 6 proc. wzrosły przychody z tytułu dodatkowych opłat i prowizji. Przychody z tego tytułu w opisywanym okresie wzrosły o 5,7 proc. r/r do 9,31 mld zł, zaś koszty z tytułu opłat i prowizji wzrosły o 0,5 proc. r/r do 2,27 mld zł. Koszty administracyjne w styczniu-czerwcu br. zmniejszyły się o 1,3 proc. r/r do 18,11 mld zł.

Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat (odpisy) wyniosła 6,41 mld zł w okresie styczeń-czerwiec br. (wzrost o 36 proc. r/r), podał także bank centralny.

Czytaj także:

Pandemia? Ważniejsza jest nadpłynność. Duża aktywność na rynkach nie ustaje