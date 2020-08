Przyznano już ponad pół miliona Bonów Turystycznych. Jaki to koszt dla budżetu?

Bon turystyczny dostępny jest od ponad tygodnia. Pierwsze świadczenia można było wykorzystać 1 sierpnia, co jak informowali niektórzy hotelarze, było faktem. W niektórych miejscach pierwsze płatności bonem przyjmowano już w sobotę w godzinach porannych.

Ponad pół miliona Bonów Turystycznych

Wakacyjne 500+ cieszy się ogromną popularnością. Po tygodniu obowiązywania świadczenia przyznano już ponad pół miliona bonów. Takie dane podał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. To właśnie ZUS odpowiada za elektroniczną rejestrację oraz aktywacje usługi.

„Ponad 500 tys. bonów turystycznych na około 431 mln zł wydał dotychczas Zakład Ubezpieczeń Społecznych” – poinformował ZUS.

Obciążenie dla budżetu

Z informacji ZUS dowiadujemy się także o ilości wykorzystanych już świadczeń. Okazuje się, że jest to na razie tylko 10 proc. przyznanych bonów. Należy jednak pamiętać, że nowe świadczenie ważne jest do końca marca 2022 roku. Jest to data opłacenia wyjazdu, czy wypoczynku. Same wakacje mogą się bowiem odbyć później. Liczy się data opłacenia świadczenia.

„Beneficjenci wykonali już około 50 tys. płatności bonami na łącznie ok. 36 mln zł” – podano także.

Bon turystyczny – co to jest?

Bon Turystyczny jest jednorazowym dodatkiem w wysokości 500 zł, który przysługuje na każde dziecko do 18 roku życia oraz dodatkowe świadczenie w wysokości 500 zł dla dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności.

„Za pomocą bonu będzie można dokonać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego, lub organizację pożytku publicznego na terenie kraju. Nowe prawo wejdzie w życie jeszcze w te wakacje” – zapewnia rząd.

Jak działa bon?

Bon będzie wystawiany w formie elektronicznej z datą ważności do marca 2022 roku.

„Bon będzie można wykorzystać do opłacenia m.in.: pobytu w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym, czy na kolonii lub obozie harcerskim, a także obozie sportowym lub rekreacyjnym” – napisano w oficjalnym komunikacie.