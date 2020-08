Skarbówka licytuje, gratka dla łowców okazji. Do kupienia Maserati i Aston Martin DB9

Śląska skarbówka z Częstochowy poinformowała w obwieszczeniu, że „Naczelnik Urzędu Skarbowego w Częstochowie podaje do publicznej wiadomości, że dnia 14 sierpnia 2020 roku w piątek o godzinie 10:00 na parkingu znajdującym się przy ul. Piastowskiej 150/152 w Częstochowie odbędzie się sprzedaż licytacyjna niżej wyszczególnionych ruchomości – zajętych w dniu 12 września 2018 roku na poczet zaległości w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym wobec Styrexpol Sp. z o.o. Sp. K-A”.

Tyle urzędowego czytania, czas przejść do zagadnienia ruchomości, o których mowa. A są one – przyznacie wyjątkowe. Wylicytować od skarbówki będzie można:

BMW 750i



Mercedesa S 500



Jaguara XF



Maserati Quattroporte



Astona Martina DB9



Volvo XC 60



Mercedesa E250



Mercedesa E250



BMW X5



Jaguara XJ



Astona Martina V8 Vantage



Audi A6 Quattro 3.0



Lexus LS 460



Jaguar F-Type



Audi RS5 Coupe Quattro



Land Rover Discovery IV



BMW M5



Wartość szacunkowa aut to od 31 000 zł do 191 600 zł. Cena wywoławcza to ¾ wartości szacunkowej.

Jak informuje urząd „ruchomości można oglądać w dniu 14 sierpnia 2020 roku (piątek) od godziny 9:00 do 10:00 na wspomnianym parkingu”.

Jeszcze dwie ważne informacje: