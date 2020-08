Jedyny taki Mercedes Michaela Jordana do kupienia na aukcji. Będzie droższy niż buty?

Popularność netflixowego serialu „Ostatni taniec” o Jordanie robi swoje. Koszykarz znów jest popularny jak w latach 90. XX wieku, a artefakty po nim osiągają astronomiczne ceny.

Buty Jordana – pierwsze Air-y – były znoszone, podobnie „znoszony” jest Mercedes. To wyjątkowa wersja, która trafi na sprzedaż dzięki Beverly Hills Car Club.

Auto ma 24 lata, to Klasa S Coupé, z generacji W140. Oprócz tego, że to auto najsłynniejszego Bulla, to jest rzadkim, przez co i drogim, klasykiem.

Wersja Lorinser to S600 z 6-litrowym, 394-konnym silnikiem V12 pod maską. Auto ma 570 Nm momentu obrotowego.

Sprzedawca ma kwity (ich zdjęcia w galerii) na poprzedniego posiadacza, zatem cena powinna być wysoka. Michael Jordan to fan motoryzacji, mający mnóstwo aut w garażu. Swojego Mercedesa wyposażył m.in. w w pakiet aerodynamiczny, felgi Lorinsera i dodatki.

Posiadający inne przedmioty należące do słynnego mistrza NBA muszą czuć się teraz doskonale. Kolejne aukcje na pewno oznaczać będą kolejne rekordy.