Oszustwo na wybory prezydenckie? Starsze małżeństwo straciło ponad 8 tys. zł

W Szczytnie doszło do bardzo niecodziennej kradzieży. Starsze małżeństwo padło ofiarą oszusta, który wmówił im, że zostaną nagrodzeni za udział w wyborach prezydenckich. „Został wpuszczony do mieszkania i przekazał informację, iż małżeństwo otrzyma gratyfikację pieniężną za udział w minionych wyborach prezydenckich”. – informuje szczycieńska policja.

Kradzież zamiast nagrody

Oszust wylegitymował małżeństwo, udając, że jest to potrzebne do weryfikacji ich tożsamości, a następnie zapytał, czy posiadają w domu jakieś środki pieniężne. Jak informuje policja, para nie dość, że potwierdziła, że trzymają w domu oszczędności, to jeszcze powiedziała, ile ich jest, oraz gdzie są schowane. „Mężczyzna powiedział, że zjawi się z u nich w godzinach późniejszych celem przekazania pieniędzy." – czytamy w komunikacie. Starsza kobieta powiadomiła telefonicznie córkę o tym, co się wydarzyło. Córka wykazała się czujnością i poinformowała o tym policję, gdyż wydało jej się to podejrzane. Policjanci, którzy przybyli na miejsce zauważyli, że oszczędności zostały skradzione. Jak powiedzieli właściciele mieszkania, było to około 8 tys. zł.

