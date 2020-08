Najdroższa ryba świata dostrzeżona w niezwykłym spektaklu. Jej cena dochodzi do 2,7 mln euro

Niezwykłe zjawisko u wybrzeży Wielkiej Brytanii sfotografował Rupert Kirkwood, który pływał kajakiem nieopodal miasta Plymouth. Przez ponad dwie godziny obserwował ławicę tuńczyków błękitnopłetwych, które polowały na mniejsze ryby. Towarzyszyły im rekiny i delfiny.

Najdroższa ryba świata

Jest to o tyle ciekawe, że przedstawiciele z tego gatunku to najdroższe ryby świata. Ich ceny na azjatyckich aukcjach co chwile pobijają kolejne rekordy. Najdroższy okaz, ważący 278 kg sprzedano za 2,7 mln euro. Ich mięso jest bowiem niezwykle cenione przez miłośników sushi.

Kajakarz, który znany jest ze swoich fotografii dokumentujących przyrodę, przyznał, że uchwycenie tuńczyków na zdjęciach to duży wyczyn. Są one bowiem tak szybkie, że ucwycenie ich w locie graniczy z cudem.

– To był nieprzerwany szał polowania. Z wody wyskakiwało nieprzerwanie około 20 tuńczyków. Wszystko trwało ponad dwie godziny – powiedział kajakarz. – Wiele razy widziałem takie widowisko, ale uchwycenie go na zdjęciach jest niezwykle trudne – dodał.

Czytaj także:

Dieta tuńczykowa – czy jest bezpieczna i pomaga w odchudzaniu?