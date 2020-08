Bon Turystyczny obowiązuje od dwóch tygodni. Sprawdź, gdzie możesz go wykorzystać

Bon Turystyczny jest dostępny już od dwóch tygodni. Jak mówią hotelarze, cieszy się on ogromną popularnością. Potwierdzały to również dane ZUS z zeszłego tygodnia. Gdzie można go wykorzystać? Podpowiadamy.

Jutro miną dwa tygodnie od początku przyznawania Bonu Turystycznego. Świadczenie jest niezwykle popularne wśród Polaków. Zauważyli to również właściciele hoteli i pensjonatów, którzy raportowali, że pierwsi goście płacili wakacyjnym 500+ już nad ranem 1 sierpnia. Bon Turystyczny – gdzie go wykorzystać? Pełny wykaz hoteli, domków i apartamentów, który prowadzi Polska Organizacja Turystyczna, dostępny jest na specjalnej stronie internetowej. Lista aktualizowana jest w każdy dzień roboczy o 17. Nowe miejsca pojawią się na niej jeszcze dziś. Bon turystyczny – co to jest? Bon Turystyczny jest jednorazowym dodatkiem w wysokości 500 zł, który przysługuje na każde dziecko do 18 roku życia oraz dodatkowe świadczenie w wysokości 500 zł dla dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności. „Za pomocą bonu będzie można dokonać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego, lub organizację pożytku publicznego na terenie kraju. Nowe prawo wejdzie w życie jeszcze w te wakacje” – zapewnia rząd. Jak złożyć wniosek o bon? „Bon otrzymasz po zarejestrowaniu się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), podobnie jak 500+. System pozwala na łatwą rejestrację m.in. za pomocą Profilu Zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz niektórych systemów bankowości internetowej. Bon zostanie aktywowany w systemie teleinformatycznym po potwierdzeniu poprawności lub aktualizacji danych. Trzeba go będzie okazać podczas rezerwacji pobytu lub najpóźniej przy zakwaterowaniu” – informuje oficjalny portal rządu. Jak z niego skorzystać? Pierwszym warunkiem jest to, aby dziecko, na które przyznano bon, wzięło udział w wyjeździe, imprezie turystycznej lub usłudze hotelarskiej. Płatność bonem, wbrew jego nazwie, przebiega wyłącznie elektronicznie. Środki wpłacane są bowiem na konta banków, które biorą udział w akcji i zostały zaakceptowane przez rząd. Płatność w ośrodkach wakacyjnych lub hotelach będzie odbywała się za pomocą specjalnego numeru płatności i wygenerowanego jednorazowego kodu autoryzacyjnego, który zostanie dostarczony SMS-em na numer podany podczas rejestracji w PUE ZUS. Czy bon turystyczny trzeba wykorzystać w całości? Co ciekawe, bon turystyczny nie musi zostać wykorzystany jednorazowo i w całości. Istnieje możliwość przeznaczenia środków na różne cele. Możliwe jest więc np. przebywanie w różnych miejscach wypoczynkowych lub nocleg w różnych ośrodkach. Może być to przydatne np. w przypadku wycieczki rowerowej, czy objazdowej. Czytaj także:

Jak aktywować Bon Turystyczny? To niezbędne, aby z niego skorzystać. Podpowiadamy