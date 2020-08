Od dostawcy pizzy do miliardera. Ben Francis pokazał, jak zarobić na hobby

Ta historia jest idealnym przykładem biznesowego strzału w dziesiątkę. Ben Francis w wieku 19 lat postanowił założyć swoją własną firmę odzieżową. Wszystko przez to, że ćwicząc na siłowni, uważał, że dostępne w sklepach ubrania sportowe, nie spełniają jego oczekiwań.

Ćwiczenie na siłowni było wyłącznie hobby Brytyjczyka. Za dnia studiował, a wieczorami dorabiał jako dostawca pizzy w Pizza Hut. Zarobione w ten sposób pieniądze inwestował w produkcje pierwszych ubrań. Obecnie Gymshark, czyli jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek w świecie fitnessu, warta jest już miliard funtów. 21 proc. udziałów w firmie przejął ostatnio fundusz General Atlantic. Dzięki kapitałowi, który wpompują w firmę inwestorzy, Gymshark planuje jeszcze mocniej zaistnieć na rynku amerykańskim, gdzie marka ma najwięcej klientów.

„Nie sądziłem, że to kiedykolwiek napiszę, ale Gymshark właśnie osiągnął wartość 1 miliard funtów”. – napisał Ben Francis na Instagramie. „Idziemy dalej. Moim marzeniem jest teraz, aby firma stała się jedną z największych marek świata”. – dodał.

Jakość i dbałość o szczegóły

Firma zyskała głównie dzięki jakości produktów, a także takich szczegółów, jak sposób pakowania, czy metkowania. Ogromny rozgłos dał firmie także Instagram. To medium jest szczególnie popularne wśród fanów aktywnego trybu życia. Zdjęcia Bena i jego partnerki obiegły sieć. Następnie do współpracy zapraszano znanych kulturystów i celebrytów.

Francis znany jest także z tego, że w dość nietypowy, jak na miliardera sposób, podchodzi do swoich pracowników. Wielokrotnie podkreślał, że sukces firmy, to tylko w małym stopniu jego zasługa. Widywany jest również na imprezach charytatywnych.

„W czterech centrach dystrybucyjnych pracuje łącznie ponad 2000 osób, które wykonują świetną pracę. Nie mogę sobie przypisać żadnych zasług. To, że dostajecie zamówienia tak szybko, to kwestia ich ciężkiej pracy”. – napisał.

