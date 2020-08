Elon Musk najbogatszym człowiekiem spoza USA. Jednego dnia wzbogacił się o blisko 8 mld dolarów

Elon Musk to człowiek, który nie pasuje do słowa miliarder. Większość jego działań wydaje się obliczona głównie na pokazanie światu, że niemal wszystkie granice da się przekroczyć. Jego przedsięwzięcia przeważnie w początkowej fazie działalności przynosiły ogromne straty i niedowiarkom dawały paliwo do kpin z Muska. Po latach dwa główne biznesy wizjonera z RPA zaczęły jednak zarabiać miliony.

O włos od podium

Wizjoner, ekscentryk, geniusz i jeden z najtrudniejszych szefów, jakich można sobie wyobrazić. Elon Musk nie przypomina typowego miliardera. Pieniądze jednak podążają za jego pomysłami. Musk w końcu zaczął zarabiać na Tesli, które pod koniec 2019 roku po raz w historii zanotowała zysk. Stało się to dopiero po zainwestowaniu miliardów dolarów w budowę trzech gigafabryk i wyprodukowaniu niemal miliona sztuk elektrycznych aut.

Maszyną do zarabiania pieniędzy jest też kosmiczny biznes Muska. SpaceX, głównie dzięki kontraktom z NASA, a także komercyjnym klientom chcącym umieścić na orbicie swoje satelity, zaczął zarabiać. Stało się to również dzięki zmniejszeniu kosztów lotu i osiągnięciu takiego poziomu ponownego użycia rakiet, który pozwolił znacząco obniżyć koszty lotów w kosmos. Obecnie SpaceX korzysta z pierwszych etapów rakiet Falcon 9 nawet po 4-5 razy. Dziś, podczas misji Starlink 10, po raz pierwszy ten sam egzemplarz rakiety poleci w kosmos szósty raz. Będzie to już 13. misja SpaceX w tym roku. Gwiezdny biznes Muska na dniach ma zyskać kolejne finansowanie w wysokości ok. 2 mld dolarów. Zwiększyłoby to wartość firmy do 46 mld dolarów.

Miliardy w jeden dzień

Dzięki świetnej passie firm, Elon Musk w ciągu jednego dnia wzbogacił się o 7,8 mld dolarów. Tym razem stało się to dzięki nagłemu wzrostowi cen akcji Tesli. Firma podrożała aż o 11 proc., co dzięki posiadanym przez Muska udziałom, wirtualnie dodało mu blisko 8 mld dolarów. Tym samym obywatel RPA prześcignął najbogatszego dotąd nie-Amerykanina Bernarda Arnaulda - właściciela LVHM. Do firmy francuza należą tak znane marki, jak np. Louis Vuitton, Bulgari, Christian Dior, Givenchy, oraz Tiffany & Co. Tylko w tym roku fortuna Elona Muska wzrosła o 57,2 mld dolarów. Nie dla wszystkich 2020 jest więc złym rokiem.