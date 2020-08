Flavio Briatore chory na COVID-19. Stan kontrowersyjnego milionera związanego z Formułą 1 jest poważny

Jak donoszą włoskie media, słynny w świecie Formuły 1 Flavio Briatore, jest chory na COVID-19. Były menadżer Benettona i Renault został przewieziony do szpitala w Mediolanie. Jest w stanie ciężkim. Jak wynika z informacji, u Briatore miało dość do komplikacji zdrowotnych. Magazyn „L'Espresso” twierdzi, że 70-latek przebywa na oddziale intensywnej terapii.

COVID-19 zdiagnozowano u Briatore po tym, jak znany wśród milionerów klub Porto Cervo okazał się ogniskiem koronawirusa. Badania, które przeprowadzono wśród personelu, wykazały 60 pozytywnych przypadków.

Odejście w cieniu skandalu

Briatore odszedł z Formuły 1 z powodu skandalu. Podczas Grand Prix Singapuru w sezonie 2008 wypadek miał Nelsonowi Piquet Jr. Nie byłoby w tym nic dziwnego na tak trudnym torze, gdyby nie fakt, że było to wyjątkowo korzystne dla jego zespołowego kolegi Fernando Alonso. Hiszpan w ten sposób odniósł zwycięstwo wykorzystując inną niż u przeciwników strategię pitstopów. Po tym, jak Piquet opuścił Renault, przyznał się, że wypadek nie był przypadkowy. To doprowadziło do zwolnienia Flavio Briatore i jest banicji. Został od dożywotnio pozbawiony możliwości pracy w Formule 1.

