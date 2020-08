Jutro początek roku szkolnego. Rodzicu, pamiętaj o 300+

Już jutro początek roku szkolnego. Rodzice powinni pamiętać, że mogą skorzystać z rządowego wsparcia na wyprawkę szkolną dla swoich dzieci. Na każde, które nie ukończyło 20 lat i 24 roku życia w przypadku orzeczenia o niepełnosprawności, rodzic może otrzymać coroczne wsparcie w wysokości 300 zł.

„Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny” – czytamy na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jak otrzymać 300+?

Aby otrzymać wsparcie w ramach programu „Dobry Start” rodzic lub opiekun prawny musi złożyć wniosek za pomocą platformy Emp@tia, lub drogą tradycyjną, poprzez złożenie wniosku na piśmie w urzędzie. Podobnie, jak w przypadku świadczenia 500+ są to: urząd miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej lub inna jednostka wyznaczona w gminie (np. w centrum świadczeń).

Aby otrzymać świadczenie jeszcze we wrześniu, należy się pospieszyć. Dziś bowiem mija termin składania wniosków, które będą brane pod uwagę jeszcze w przyszłym miesiącu.

„Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku” – czytamy na stronie ministerstwa.

