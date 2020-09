Elon Musk bogatszy od Marka Zuckerberga. Split akcji Tesli podziałał i napchał mu kieszenie

Elon Musk jest już trzecim najbogatszym człowiekiem świata. Pochodzący z RPA właściciel Tesli, SpaceX, Neuralink i The Boring Company przegonił założyciela Facebooka – Marka Zuckerberga. Jak wynika z aktualizowanego na bieżąco rankingu Bloomberga, Musk dysponuje majątkiem wycenianym na 115 mld dolarów. Tylko w tym roku zyskał 87,8 mld dolarów.

Podział Tesli

31 sierpnia doszło do zapowiadanego wcześniej splitu akcji Tesli. Split to nic innego, jak podział dotychczasowych akcji na pięć. Każdy, kto posiadał jeden udział w firmie, dostał dodatkowe cztery. Po co został przeprowadzony podział? Firma twierdzi, że chciała, aby możliwość zainwestowania mieli także mniejsi inwestorzy. Ceny akcji producenta samochodów elektrycznych sięgały już ponad 2200 dolarów, czyli znacząco więcej niż uncji złota. Po podziale, za jedną akcję trzeba było zapłacić 440 dolarów. Mimo, że dotychczasowi udziałowcy nie stracili na splicie, to na rynku zapanował niewielki nieład. Szybko jednak nastąpiła korekta i akcje znów zaczęły drożeć.

