Jest nowa najbogatsza kobieta świata. W awansie pomogły udziały w firmie byłego męża

MacKenzie Scott, a jeszcze niedawno MacKenzie Bezos, została najbogatszą kobietą i dwunastą najbogatszą osobą świata. Filantropka i autorka książek prześcignęła w tym rankingu Francoise Bettencourt Meyers, czyli właścicielkę firmy L'Oreal, której majątek wyceniano na 46,5 mld dolarów.

Udziały w Amazon

Skąd zmiana na pozycji liderki? W ramach rozwodu z Jeffem Bezosem – najbogatszym człowiekiem świata, który ostatnio jako pierwszy w historii przebił barierę 200 mld dolarów, MacKenzie Scott otrzymała 25 proc. udziałów męża w firmie Amazon, światowym potentacie rynku handlu internetowego. Przełożyło się to na 4 proc. akcji firmy. To właśnie w ten sposób narasta majątek Scott. Podobnie jak jej były mąż, korzysta ona z koniunktury w e-commerce, która nastała wraz z pandemią koronawirusa, globalnym lockdownem i pracą zdalną. Ludzie zaczęli kupować w internecie na potęgę, a wartość Amazona wystrzeliła w górę. W chwili rozwodu otrzymane akcje warte były 35 mld dolarów, obecnie to 68 mld dolarów.

Ranking najbogatszych ludzi na świecie ostatnio mocno się zmienił. Pandemia koronawirusa wpłynęła na ogromne wzrosty wartości spółek technologicznych, których właściciele bogacą się w niespotykanym wcześniej tempie.