Przebudzenie rynków we wrześniu. Co przyniesie drugi tydzień miesiąca?

Przyszły tydzień: CPI z USA, EBC, PKB/produkcja z Wlk. Brytanii, bilans handlowy Chin, nastroje biznesu i konsumentów z Australii/NZ, BoC

Co wydarzy się w przyszłym tygodniu? (7-13 września) USA:

W USA kalendarz wydarzeń zawiera niewiele pierwszorzędnych publikacji. Tydzień jest skrócony o Święto Pracy w poniedziałek, a dalej tylko inflacja CPI (pt) może przyciągnąć uwagę. Inflacja w ostatnich miesiącach zaczęła odbijać, co zwraca uwagę na decyzje w polityce monetarnej i nową strategię Fed tolerowania inflacji powyżej celu. Ale na komentarze przyjdzie poczekać do następnego tygodnia i posiedzenia FOMC, który poprzedza okres zamknięty na wypowiedzi publiczne członków Fed. W ostatnich dniach USD znalazł wsparcie w lepszych danych z gospodarki, więc wyschnięcie dopływu kluczowych odczytów może zahamować umocnienie.

Strefa euro

W strefie euro najważniejszym wydarzeniem będzie posiedzenie EBC (czw). Po ostatnich komentarzach przedstawicieli banku wyrażających niezadowolenie z siły EUR, intersującym będzie, czy te obawy zostaną ujęte w komunikacie (fragment o „nieuzasadnionym zacieśnianiu warunków finansowych”). Spadek inflacji CPI poniżej zera w sierpniu podnosi ryzyko bardziej gołębiego wydźwięku konferencji prezes Lagarde. Jednocześnie wydaje się za wcześnie, by EBC zapowiadał zmiany w parametrach polityki, więc ogólnie możemy otrzymać przekaz korzystny dla apetytu na ryzyko, ale w ograniczonym stopniu szkodliwy dla EUR.

Wielka Brytania

W Wielkiej Brytanii lipcowe dane o PKB i produkcji przemysłowej powinny wskazać na kontynuowane odbicie aktywności gospodarczej po lockdownie. Wzrost PKB powinien być silniejszy niż produkcji, co sugerują wyższe odczyty PMI dla usług niż przemysłu. Wydaje się, że dane z Wielkiej Brytanii (i w podobny sposób informacje o przebiegu negocjacji handlowych brexitu) są nieistotnym szumem dla GBP, który realizuje wzorzec waluty ryzykownej wrażliwej na wahania apetytu na ryzyko.

Przyszły tydzień w polskiej gospodarce i finansach

Przyszły tydzień nie przynosi nowych danych z Polski. Złoty znalazł się pod presją redukcji ryzykownych pozycji w ślad za odbiciem USD i tąpnięciem rynku akcji, ale nie uważamy, aby miało dojść do głębszej zmiany trendu. Ale do powrotu EUR/PLN niżej potrzebny będzie zdecydowany powrót EUR/USD do wzrostów.

Drugi tydzień września w ChRL

Dane o bilansie handlowym z Chin (pon) rzucą więcej światła na siłę popytu zewnętrznego, ale też generalne tempo ożywienia gospodarczego wewnątrz kraju. Ostatnie odczyty PMI pozostawiły po sobie pozytywny wydźwięk, więc gorsze dane mogą być zaskoczeniem, który będzie podsycać turbulencje na rynkach finansowych. Po drugim odczycie PKB Japonii za II kw. (wt) oczekuje się negatywnej rewizji, ale rynek już patrzy na tempo odbicia w drugiej połowie roku. JPY powinien pozostać neutralny na dane i tylko silniejsza przecena na rynku akcji może zachwiać równowagą USD/JPY.

Australia i Kanada w drugim tygodniu września

Indeksy nastroju biznesu (wt) i konsumentów (śr) z Australii i biznesu (śr) z Nowej Zelandii prawdopodobnie wypadną słabo, biorąc pod uwagę wzrost liczby zachorowań na COVID-19. Jednak reakcja władz i kontrola sytuacji jest dużo lepsza niż wiosną, co powinno łagodzić obawy inwestorów. Większa wrażliwość AUD i NZD może wiązać się z sentymentem globalnym i zachowaniem rynku akcji.

Wokół posiedzenia Banku Kanady (śr) przeważają ryzyka bardziej gołębiego wydźwięku w ślad za złagodzeniem stanowiska Fed (przemówienie prezesa Powella w Jackson Hole). Rynek może nie przygotowywać się na taki scenariusz, biorąc pod uwagę ostatnie dość optymistyczne wypowiedzi prezesa Macklema i wiceprezes Wilkins oraz dane świadczące o postępującej odbudowie ożywienia. Jednak BoC może podzielać obawy Fed o przyszłe trendy inflacyjne i w komunikacie podkreśli otwartość do bardziej ekspansywnej polityki.

Czytaj także:

Elon Musk pochwalił firmę produkującą szczepionkę na koronawirusa... i się zaczęło