Tarczyński ostro o działaniu Thun ws. przekopu Mierzei. „Donos, który ma powstrzymać rozwój wielkiej Polski”

„ Przekop Mierzei Wiślanej to zagrożenie dla Bałtyku, temat palący nie tylko dla Polski ” – napisała w środę 9 września Róża Thun na Twitterze. Zorganizowała w tej sprawie spotkanie z unijnym komisarzem ds. środowiska Virginijusem Sinkevičiusem. Litwin zapewnił polską europosłankę, że traktuje sprawę poważnie i zapowiedział, że „jeżeli sytuacja nie ulegnie zmianie to w przyszłym miesiącu przedstawi Kolegium Komisarzy wniosek ws. skierowania sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej”.

O działania Róży Thun ws. przekopu Mierzei Wiślanej był pytany Dominik Tarczyński. – Róża Thun jest na lewej flance jeśli chodzi o sposób politycznego myślenia. To kolejne zachowanie, kolejna postawa, kolejny donos, bo tak należy to nazwać, który ma powstrzymać rozwój wielkiej Polski – stwierdził europoseł PiS. – Idea wielkiej Polski była postrzegana przez wielu ludzi w bardzo zawężony sposób. Miała ograniczać się do wielkiej Polski w granicach Polski. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby wykorzystywać nasze położenie i nasz potencjał – podkreślił.

Tarczyńskiemu nie podobają sie w tym kontekscie działania polityków opozycji dotyczące innych wielkich inwestycji planowanych przez rząd. – Wykorzystanie naszego potencjału przez Via Carpatia, jak i przez Baltic Pipe, przekop Mierzei Wiślanej czy Centralny Port Komunikacyjny jest solą w oku Platformy Obywatelskiej – mówił europoseł PiS. Zarzucał, że słowo „gigantomania”, które miało pojawić się w argumentacji PO przeciwko wielkim inwestycjom PiS-u, jako pierwsze w kontekście przekopu Mierzei Wiślanej pojawiło się w rosyjskich mediach.

– Nigdy nie słyszałem, aby Róża Thun, albo jakikolwiek polityk Platformy Obywatelskiej donosił, składał pisma i próbował blokować Nord Stream 2. Takiej sytuacji nie było. Kiedy powstaje potężny niemiecko-rosyjski biznes nikt z PO nie reaguje. Kiedy wielka Polska ma być wielką Polską, poprzez CPK, poprzez przekop Mierzei i wszystkie inwestycje, które obiecaliśmy, to od razu jest atak na polski rząd i polskie interesy. To też jest bardzo symboliczne – ocenił Tarczyński.

