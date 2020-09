Eurojackpot. Gigantyczna wygrana w Polsce

Wylosowane w piątek 11 września szczęśliwe liczby to 2, 5, 24, 43, 45 oraz 4, 10. Taką kombinację wskazała tylko jedna osoba i to do niej powędruje cała wygrana - 96 805 666,90 złotych, czyli 21 752 127,20 euro. Szczęśliwemu graczowi pogratulował na Twitterze Olgierd Cieślik, prezes zarządu Totalizatora Sportowego. Zdradził przy okazji, że główna wygrana padła w okolicach Warszawy.

To druga główna wygrana Eurojackpot w Polsce. Poprzednia padła 10 maja 2019 roku i wynosiła 193 396 500,00 zł.

Jak grać w Eurojackpot?

Eurojackpot to gra liczbowa organizowana w Europie, w której udział bierze 18 państw europejskich, w tym Polska. Pozostałe kraje to: Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Hiszpania, Holandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Włochy, Węgry.

Losy można kupować w tych samych placówkach, które dystrybuują losy gier Lotto. Grać można też przez internet lub za pomocą aplikacji mobilnej. Zasady gry są bardzo proste:

Typujemy 5 liczb z 50 oraz 2 liczby z 10.

Skreślamy swoje liczby na blankiecie lub gramy na chybił trafił.

Dopiero łączne spełnienie tych warunków oznacza wygraną pierwszego stopnia.

Są też stopnie pośrednie. Jeśli uda się trafić pięć na pięć liczb w pierwszej puli i tylko jedną z dwóch liczb w drugiej – można liczyć na średnią wypłatę rzędu 700 tys. euro.

Jeśli trafimy tylko pięć liczb z pierwszej puli, a z drugiej żadnej – przeciętna wypłata wyniesie 120 tys. euro.

Możliwa jest gra tylko na jedno najbliższe losowanie.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł.

W Eurojackpot występuje 12 stopni wygranych. Te równe lub wyższe niż 10 milionów euro wypłacane są w euro (na życzenie gracza w złotówkach), a pozostałe w złotówkach. Warto podkreślić, że wygrane odnotowane w Polsce mogą zostać powiększone w przypadku korzystnego kursu wymiany złotówek na euro.