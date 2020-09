Legalizacja niejasnych pieniędzy, ulga na debiut giełdowy i wiele innych. Rząd szykuje inwestycyjną marchewkę

W trudnych dla gospodarki czasach rząd szykuje zestaw zmian, zachęt inwestycyjnych i uproszczeń. Ma on nie tylko pomóc rodzimym przedsiębiorcom, ale także przyciągnąć do Polski inwestorów zagranicznych. Jak informuje „Dziennik Gazeta Prawna”, do prezentacji nowej strategii ma dojść na przełomie września i października.

– Ideą jest nie tylko przenoszenie produkcji do Polski, lecz także wykorzystanie rosnącego potencjału do przejmowania usług z innych krajów – mówi informator Dziennika Gazety Prawnej.

Cztery filary strategii

Nowa strategia ma się opierać na czterech filarach. Pierwszy z nich to repatriacja polskiego kapitału, który od lat, z różnych powodów inwestowany jest za granicą. Polacy będą mogli wrócić do Polski z dochodami, które często były ukryte i którymi powinna zainteresować się skarbówka, ale nie zrobi tego, jeśli te pieniądze w ciągu roku zostaną zainwestowane w Polsce. W tym filarze pojawią się także zapisy dotyczące fundacji rodzinnych i zachęty dla najbogatszych Polaków, aby nie uciekali od podatków, inwestując pieniądze za granicą.

Drugi filar nastawiony jest na największych inwestorów zagranicznych. Firmy o znaczeniu strategicznym mają dostać tak zwane paszporty VIP. Mogą na nie liczyć największe spółki, które w Polsce zainwestują co najmniej miliard zł lub stworzą tysiąc miejsc pracy. Przygotowano dla nich uproszczone ścieżki postępowań administracyjnych.

W ramach tego filaru mają powstać także nowe rozwiązania dla holdingów, czy grupy VAT, które są obecnie znane z podatków CIT.

Trzeci i czwarty filar to projekty, którymi rząd już się chwalił. Znajdą się tam m.in. estoński CIT, czy ulga na robotyzację – czytamy w „DGP”. Firmy w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej będą mogły także zwrócić się o ulgę na debiut giełdowy, czy wsparcia do ekspansji zagranicznej.

Czytaj także:

Wskaźnik „Wolności Gospodarczej”. Polska między Serbią a Kirgistanem