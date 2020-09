Doznała urazów mózgu, bo... z balkonu spadło na nią krzesło. Pozywa znanego miliardera

Współwłaściciel amerykańskiej drużyny koszykarskiej Philadelphia 76ers może mieć poważne problemy. Annabel Sen, która doznała urazów mózgu po tym, jak podczas spaceru spadło na nią krzesło ogrodowe, właśnie pozwala miliardera do sądu. Zdaniem jej pełnomocnika, mebel został porwany przez wiatr z tarasu apartamentu należącego do Michaela Rubina.

Do niecodziennego wypadku doszło 25 stycznia tego roku, gdy 24-letnia Annabel Sen przechodziła pod jednym z luksusowych apartamentowców na Manhattanie. Porywisty wiatr porwał z jednego z tarasów drewniane krzesło ogrodowe i zrzucił je na chodnik. Trafiło Annabel, a następnie zniszczyło samochód. Apartament należący do miliardera znajduje się na 12 piętrze budynku.

Wtedy tam nie mieszkał

Prawnik reprezentujący miliardera twierdzi, że apartament faktycznie należy do jego klienta, ale w momencie, gdy doszło do wypadku, Michael Rubin w nim nie mieszkał. Dodał także, że wynajmował luksusowe mieszkanie. W momencie wypadku mieli tam mieszkać Henrique Dubugras i Pedro Franceschi, właściciele Brex. Formalnie apartament należy do GR Realty Holdings LLC, której właścicielem jest Michael Rubin. Jego majątek szacuje się na 3,5 mld dolarów.