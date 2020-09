Rząd przyjął projekt budżetu na 2021 rok. Wśród zapisów deficyt na poziomie 82,3 mld zł

Minister Finansów Tadeusz Kościńskie niedawno zapewniał, że budżet na 2021 rok ma być kolejnym etapem wychodzenia polskiej gospodarki ze spowolnienia spowodowanego globalnym lockdownem.

W projekcie ustawy rząd przyjął wzrost PKB na poziomie 4 proc. w ujęciu rocznym oraz średnioroczną inflację w wysokości 1,8 proc. Zawarto także zapowiadany wzrost średniego wynagrodzenia o 2,8 proc. Przyjęty projekt wrócił z Rady Dialogu Społecznego, której nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie wprowadzenia zmian do ustawy budżetowej. Wstępny projekt przyjęto jeszcze w sierpniu. Ustawa w zaakceptowanej dziś przez Radę Ministrów formie jeszcze we wrześniu ma trafić do Sejmu.