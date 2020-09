Dopłaty na termomodernizację domu i wymianę pieca. Ruszyły prace nad programem pilotażowym

Nowy program wsparcia dotacyjnego obejmie budynki wielorodzinne (od 3 do 7 lokali), a środki przeznaczone zostaną na wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz termomodernizację, podano w komunikacie.

Dopłata do wymiany pieca i termomodernizację – kto skorzysta?

Program wdrażany będzie przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a jego beneficjentem będą mogły zostać osoby fizyczne - właściciel lub współwłaściciel lokalu w budynku wielorodzinnym. Województwo zachodniopomorskie jest jednym z województw, w których program będzie prowadzony pilotażowo.

– Pracujemy nad projektem programu dotacji dla budynków wielorodzinnych. Planujemy, że zostanie on uruchomiony na początku przyszłego roku – zapowiedział minister Michał Kurtyka.

– Dofinasowanie obejmować będzie zakup i montaż nowego źródła ciepła pod warunkiem likwidacji nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz zadania termomodernizacyjne, np. zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej – dodał wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski.

Na jaką dotację można liczyć

Podobnie jak w programie „Czyste Powietrze”, wysokość dotacji będzie uzależniona od dochodu. Dla podstawowego poziomu dofinansowania (dochód roczny wnioskodawcy do 100 000 zł) maksymalna kwota dotacji wyniesie: do 20 tys. zł - na wymianę źródła ciepła i dla zadań termomodernizacyjnych; do 25 tys. zł - na zakup i montaż pompy ciepła powietrze/woda lub gruntowej i dla zadań termomodernizacyjnych; do 10 tys. - w przypadku wykonania samych zadań termomodernizacyjnych bez wymiany źródła ciepła, podano także.

Dla podwyższonego poziomu dofinansowania (tj. gospodarstwo wieloosobowe - dochody miesięczne netto/osobę do 1400 zł/os., gospodarstwo jednoosobowe - dochody miesięczne netto do 1960 zł/os.) maksymalna kwotę dotacji wynosić będzie: do 32 tys. zł - na wymianę źródła ciepła i dla zadań termomodernizacyjnych i do 15 tys. zł - na wykonanie działań termomodernizacyjnych, bez wymiany źródła ciepła. Dodatkowo, w przypadku likwidacji starego nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe, możliwe uzyskanie dotacji do 5 000 zł na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej (nie więcej niż 50 proc. poniesionych kosztów).