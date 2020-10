Kursy walut 6.10. Złoty się umacnia. Euro, dolar, frank i funt tanieją

Waluty tanieją przez umacniającego się złotego. Ile obecnie trzeba zapłacić za dolara, euro, funta, czy franka?

Dolar

Po serii wzrostów, które dolar notował nieprzerwanie od 17 września, pod koniec zeszłego miesiąca nastąpiło gwałtowne tąpnięcie. Od 28 września kurs amerykańskie waluty w stosunku do złotego gwałtownie spada. Nałożyły się na to problemy ze sfinalizowaniem pakietu fiskalnego, nadchodzące wybory prezydenckie, ponowny wzrost zachorowań na koronawirusa oraz pozytywny wynik testu u prezydenta Donalda Trumpa. Dziś za jednego dolara trzeba zapłacić 3,77 zł.

Euro

Podobnie wygląda wykres kursu euro z ostatnich dni. Tutaj, podobnie jak w przypadku amerykańskiej waluty, wzrosty trwały do 28 września, kiedy to nastąpił gwałtowny spadek, który trwał aż do 1 października. Obecnie za jedno euro trzeba zapłacić 4,44 zł.

Funt

Funt szterling ponownie poniżej granicy 5 zł. Po trwającym ponad tydzień marszu do wartości 5 zł, 28 września funt dobił do 5,02 i podobnie, jak inne waluty zaczął znacząco tracić w stosunku do umacniającego się złotego. Tutaj spadki były jednak mniej gwałtowne. Obecnie za jednego funta trzeba zapłacić 4,89 zł.

Frank szwajcarski

Waluta, która nadal najbardziej interesuje osoby z kredytami hipotecznymi. Identycznie, jak w przypadku innych walut w stosunku do złotego, jego kurs rósł do 28 września, po czym nastąpił duże tąpnięcie. Pod koniec zeszłego miesiąca, trzeba było zapłacić 4,25 zł, teraz, co pozytywnie wpłynie na wysokość rat w przewalutowanych kredytach, za jednego franka płacimy tylko 4,12 zł.