Afera Watykanu. Kościół ryzykował pieniądze przeznaczone dla biednych

To dalszy ciąg afery dotyczącej watykańskich pieniędzy. Na światło dzienne wychodzą kolejne fakty, coraz bardziej oburzające, zwłaszcza światową społeczność katolików. Watykan inwestował pieniądze w instrumenty pochodne związane ze spółką Hertz. To amerykańska sieć wypożyczalni samochodów. Jak pisaliśmy we Wprost.pl zbankrutowała w maju 2020 roku, na fali lockdownu związanego z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego śmiertelną chorobę COVID-19.

W 2015 roku, jak donosi „Financial Times” Watykan kupował instrumenty finansowe. Założenie ich było takie, że Hertz nie zbankrutuje do końca kwietnia 2020 roku. Watykańskie portfolio inwestycji warte było 528 mln euro, a papiery Hertza były jego częścią.

Co ciekawe, Hertz zbankrutował w maju 2020 roku, więc Watykan nie stracił pieniędzy, tak jak większość amerykańskich funduszy inwestycyjnych.

Kto nadzorował inwestycję?

Została ona dokonana w imieniu watykańskiego Sekretarza Stanu, nadzorował ją kardynał Giovanni Angelo Becciu. Między 2011, a 2018 rokiem był on drugim najważniejszym watykańskim urzędnikiem w biurze Sekretarza Stanu.

Kardynał Becciu, poza tym, że odpowiadał za inwestycje w Hertza, inwestował także w luksusowe posiadłości w Londynie. We wrześniu 2020 roku Franciszek pozbawił go kardynalskich praw. Oskarżenie nie wpłynęło, a Becciu broni się, uważając, że działał zgodnie z prawem, nie sprzeniewierzył pieniędzy i odzyska dobre imię. Jak zaznacza „FT” dowodów na to, że Franciszek wiedział o jego inwestycjach, nie ma.

Afera Becciu. Kolejny rozdział

Afera eks-kardynała Giovanniego Angelo Becciu ma wiele wątków. Jak podaje „FT” Watykan, poza instrumentami Hertza i kupnem posiadłości, zainwestował w film „Rocketman”, o życiu Eltona Johna.

W sprawie londyńskich luksusowych inwestycji w sprawę zaangażowała się już watykańska policja, jeszcze w 2019 roku.

Dodajmy, że wszystkie pieniądze, inwestowane przez Watykan, pochodziły z datków na wsparcie biednych i potrzebujących.