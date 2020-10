500 zł mandatu za zbieranie grzybów? Nieuwaga może być bardzo kosztowna

W lasach nadal łatwo spotkać grzybiarzy. Relaksujące zajęcie, jakim niewątpliwie jest spacer po lesie, może mieć jednak bardzo nieprzyjemne konsekwencje. Zbieranie grzybów w miejscach, gdzie jest to niedozwolone, obarczone jest bowiem mandatem w wysokości 500 zł.

Legalne i bezpłatne, ale...

Zgodnie z polskim prawem zbieranie grzybów w lasach publicznych jest legalne i bezpłatne (nie jest to norma dla wszystkich krajów). Należy jednak pamiętać, że zupełnie inaczej sprawy mają się w parkach narodowych, krajobrazowych, obszarach zagrożonych erozją, źródliskach rzek i potoków, ostojach zwierząt, czy uprawach leśnych. Zakaz wstępu do lasu może obowiązywać także w okresowo w lasach należących do Skarbu Państwa. Dzieje się tak np. w sytuacji zagrożenia pożarowego, czy stwierdzonego uszkodzenia runa leśnego. Uważać trzeba również, gdy wybieramy się na grzyby do lasu, który nie stanowi własności Skarbu Państwa. W tym wypadku właściciel terenu może sam zakazać wstępu na należącą do niego działkę. Musi to zostać jednak w wyraźny sposób zakomunikowane poprzez wystawienie informacji na specjalnej tablicy.

Nie niszcz i nie śmieć

Mandat można otrzymać jednak nie tylko za wstęp do zakazanych części lasu, czy zbieranie grzybów w miejscach niedozwolonych. Straż Leśna może ukarać spacerowiczów także za niszczenie ściółki, mrowisk, nor, czy zaśmiecanie lasu. Karane jest także puszczanie psa luzem, czy niewłaściwe zaparkowanie auta.