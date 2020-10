Mocne odbicie brytyjskiej gospodarki. Pomógł pomysłowy program rządu

Gospodarka Wielkiej Brytanii zanotowała kolejny wzrost w relacji miesiąc do miesiąca. Właśnie poznaliśmy dane za sierpień. Są bardzo optymistyczne. Gwałtowne odbicie, które rozpoczęło się po zakończeniu lockdownu trwa. Obecnie PKB Wielkiej Brytanii jest już na poziomie z końca 2014 roku. Analitycy zauważają jednak, że poziom wzrostu jest nieco niższy, niż w poprzedzających miesiącach. Wyniósł on 2,1 proc. Przypominają również, że mimo imponujących wzrostów, brytyjska gospodarka nadal jest na poziomie o 9,2 proc. niższym, niż przed rozpoczęciem pandemii.

Pomógł niecodzienny pomysł

Ekonomiści zaznaczają, że jedną z głównych inicjatyw, które pomogły w odbiciu była akcja „Eat Out to Help Out”. Tylko w pierwszym tygodniu od wprowadzenia programu, skorzystano z niego ponad 10,5 mln razy. Na czym polega akcja? Rząd, aby wspomóc branżę gastronomiczną, postanowił dopłacać 50 proc. (nie więcej niż 10 funtów) do każdego zamówionego na wynos dania. Na ten cel administracja zabezpieczyła 500 mln funtów z budżetu.