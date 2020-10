Sztuczna inteligencja w finansach

Zarówno Polska, jak i światowa gospodarka, znajdują się obecnie w dość specyficznej sytuacji. Jesteśmy świadkami ogromnych i niespodziewanych zmian, zarówno w naszej działalności biznesowej, jak i w życiu prywatnym. Do tych zmian muszą się dostosować nie tylko przedsiębiorcy i nabywcy na poszczególnych rynkach. W wielu przypadkach prowadzą one również do przebudowy struktury całej gospodarki. Konieczność dostosowania się do zmian oznacza, że przedsiębiorstwa muszą się stawać coraz bardziej innowacyjne.

W tym kontekście bardzo ważne jest, aby polscy przedsiębiorcy zrozumieli, że wprowadzanie innowacji to złożony proces. Przede wszystkim nie można mylić innowacyjności z pomysłowością. Pomysł to zaledwie pierwsze stadium procesu. Trzeba umieć przełożyć go na użyteczną dla klienta wartość, a następnie w konsekwentny sposób wdrożyć, często pokonując różne niespodziewane bariery.

Sztuczna inteligencja pomocna w bankowości

Branża finansowa, którą reprezentuję, prawdopodobnie stoi w przededniu ogromnych zmian. Banki z jednej strony muszą poszukać możliwości zaoferowania swoim klientom atrakcyjnych produktów depozytowych, z drugiej znaleźć możliwość funkcjonowania w warunkach podwyższonego ryzyka kredytowego.

Z pomocą przychodzą rozwiązania oparte na algorytmach sztucznej inteligencji. Są one używane w systemach bankowości telefonicznej, analizie ryzyka inwestycyjnego, a także przy wykrywaniu oszustw i udzielaniu kredytów. Coraz częściej też są stosowane rozwiązania oparte na technologiach biometrycznych, a sztuczna inteligencja jest używana do analizy coraz bardziej złożonych procesów gospodarczych. Według portalu Business Insider, do 2023 roku aplikacja rozwiązań sztucznej inteligencji pozwoli branży bankowej na zaoszczędzenie 447 miliardów dolarów.

Czas na automatycznych doradców finansowych

Współczesne banki nie utrzymają się na rynku, jeżeli nie przejmą filozofii działania stosowanej przez dynamicznie rosnący sektor technologii finansowych. Przyszłością branży finansowej są między innymi „robo advisors”, czyli automatyczni doradcy finansowi działający w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji. Ta technologia zmieni sposób, w jaki inwestujemy nasze pieniądze. Pomoże nam również w optymalny sposób je pożyczać od instytucji finansowych. Będziemy stosować coraz nowsze metody płatności, a specjaliści od finansów będą musieli dbać o to, aby ułatwiać nam życie. W najbliższych latach sektor finansowy musi na nowo wypracować sposoby dostarczania wartości swoim klientom z użyciem nowych technologii. Bez wątpienia będzie to ekscytujący czas.

Tekst: Bartosz Tomczyk, przewodniczący rady nadzorczej spółki Provema.