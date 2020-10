Tak wygląda budowa szpitala polowego na PGE Narodowym. Zdjęcia z postępu prac

Od wielu dni w Polsce odnotowywane są znaczne dzienne przyrosty zachorowań na COVID-19. Wzrasta także liczba ofiar śmiertelnych, u których wcześniej zdiagnozowano koronawirusa. Pojawiają się również pytania o wydolność służby zdrowia, ponieważ zwiększa się także liczba zajętych łóżek w szpitalach przez pacjentów z COVID-19 oraz zajętych respiratorów.

Budowa szpitala polowego na PGE Narodowym w Warszawie. Jakie są postępy?

Kilka dni temu media obiegła informacja, że na PGE Narodowym w Warszawie zaczęły się prace mające prowadzić do uruchomienia pierwszego w Polsce, tymczasowego szpitala polowego. Informacje te potwierdził rzecznik rządu. Piotr Müller przekazał, że plan tworzenia szpitali polowych w Polsce to część zarządzania kryzysowego na wypadek pogorszenia się sytuacji epidemiologicznej. Na Stadionie Narodowym przewidzianych będzie ok. 500 miejsc z możliwą tlenoterapią.

W środę 21 października zostały opublikowane zdjęcia z budowy szpitala polowego w Warszawie. Na udostępnionych fotografiach widać, na jakim obecnie etapie są prowadzone prace.

