Zasiłek opiekuńczy wróci? Premier zdradził szczegóły

Rząd zapowiedział nowe restrykcje, które będą obowiązywać od 24 października. Rozszerzona została nauka zdalna. Dzieci, które potrzebują opieki, będą nadal miały zapewnioną naukę w szkołach i przedszkolach. Premier przypomniał bowiem, że taki obowiązek dotyczy wyłącznie dzieci do 16. roku życia. Rządzący wielokrotnie powtarzali, że będą się starać zrobić wszystko, aby nie doprowadzić do ponownego, twardego lockdownu. Konieczność wypłacania zasiłku opiekuńczego jest bowiem dużym obciążeniem dla budżetu.

– Zasiłki są przewidziane na zasadach takich, jak te, które obowiązywały wiosną. Będą one wypłacane wtedy, gdy będzie do tego podstawa – powiedział premier Mateusz Morawiecki. Czy należy oczekiwać, że w najbliższych dniach sytuacja zmieni się na tyle, aby zasiłek został uruchomiony? – Przed nami krytyczny tydzień. W tym czasie okaże się, czy będziemy mieli dalszy wykładniczy wzrost zachorowań, czy ten model się zmieni – powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Ze słów szefa resortu zdrowia wynika, że może do tego dojść.

Powrót nauki zdalnej

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki mówił m.in. o wprowadzeniu nauki zdalnej dla uczniów szkół podstawowych. Taki tryb nauczania będzie dotyczył uczniów od klasy 4 do 8. Premier argumentując takie rozwiązanie, podkreślił, że ma ono na celu „ograniczenie kontaktów społecznych”, m.in. w pojazdach transportu publicznego.

