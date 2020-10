Zasiłek opiekuńczy prawdopodobnie wróci od piątku. Kto może z niego skorzystać?

Od 30 października może wrócić możliwość ubiegania się o zasiłek opiekuńczy

Kto może się ubiegać o wypłatę świadczenia?

Od piątku 30 października rząd prawdopodobnie zaostrzy lockdown. Jak wynika z nieoficjalnych informacji, jednym z obostrzeń może być rozszerzenie nauki zdalnej o uczniów klas 4-8. Oznaczałoby to konieczność wypłacania zasiłków opiekuńczych dla rodziców, którzy zmuszeni będą zaopiekować się dziećmi w godzinach pracy.

Zasiłek opiekuńczy – komu przysługuje?

W czasie wiosennego lockdownu zasiłek wypłacany był według zasad opublikowanych na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki społecznej. Dodatek opiekuńczy mógł otrzymać każdy rodzic dziecka do 8 roku życia, gdy doszło do „nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, lub dziennego opiekuna, sprawującego opiekę nad dzieckiem”.

Na wsparcie mogli liczyć także rodzice dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Taki dokument przesuwał granicę wieku do 16 lat. W przypadku znacznego, lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności do 18 lat, oraz 24 lat, gdy orzeczono potrzebę kształcenia specjalnego.

– Zasiłki są przewidziane na zasadach takich, jak te, które obowiązywały wiosną. Będą one wypłacane wtedy, gdy będzie do tego podstawa – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji zapowiadającej obostrzenia, które weszły w życie w sobotę.

Jak wynika z informacji „Dziennika Gazety Prawnej”, już od piątku w normalnym trybie do szkoły prawdopodobnie będą chodzić wyłącznie uczniowie klas 1-3, czyli tak zwanego nauczania początkowego. – Zamknięcie szkół miało wyłączyć jeden z istotnych czynników mobilności społecznej, gdyby Polacy chodzili codziennie do teatru, to byśmy musieli je zamknąć. A decyzja dotyczy klas 4–8, gdyż ograniczenia dotyczące mniejszej liczby klas spowodowałyby kłopoty logistyczne dla szkół – mówi informator gazety.

