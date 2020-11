Przetarg na nowe „limuzyny”. Jest oficjalne stanowisko rządu. „Szereg nieprawdziwych informacji”

Centrum Informacyjne Rządu opublikowało oficjalne stanowisko w sprawie przetargu na nowe samochody dla administracji publicznej. Głównym powodem wzburzenia opinii publicznej był fakt, że przetarg rozstrzygnięto w środku drugiej fali pandemii koronawirusa.

„Doniesienia medialne dotyczące przetargu na zakup pojazdów, który został ogłoszony przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej, zawierają szereg nieprawdziwych informacji” – czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu.

Rząd: To nie są limuzyny

Dodatkowo CIR zaznacza, że większość samochodów to pojazdy użytkowe, a nie limuzyny, jak twierdziło wiele osób. W komunikacie napisano, że żaden z zakupionych w przetargu samochodów nie znajduje się w klasie limuzyn.

„Po pierwsze przetarg dotyczy przede wszystkim samochodów użytkowych należących do segmentów B i C. Po drugie trafią w głównej mierze do kilkudziesięciu jednostek administracji państwowej w terenie – m.in. do ośrodków dla cudzoziemców czy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dzięki nim jednostki terenowe będą mogły lepiej wykonywać swoje podstawowe zadania. Po trzecie wreszcie – formuła zamówienia centralnego przyniesie realne oszczędności dla budżetu” – napisano w oświadczeniu.

Większość – około 61 proc. pojazdów – ma być wykorzystywana przez GDDKiA do utrzymania sieci drogowej. „Zgłoszone zapotrzebowanie przez GDDKiA dotyczy wymiany najbardziej wyeksploatowanych i najstarszych pojazdów służby patrolowej (ponad 300 tys. km przebiegu). Są one wykorzystywane do codziennych objazdów sieci dróg krajowych (ponad 20 tys. km), wyjazdów interwencyjnych w przypadku pojawiających się utrudnień oraz innych bieżących aktywności pracowników rejonów i obwodów GDDKiA. Wynika to z obowiązku utrzymania sieci drogowej, w tym utrzymania bezpieczeństwa ruchu drogowego” – napisano.

