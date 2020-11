Burzliwe negocjacje ws. budżetu UE. Piotr Müller przedstawił oczekiwania Polski

Negocjacje wokół unijnego budżetu toczyły się w napiętej atmosferze, a premier Polski otwarcie zapowiadał, że nie zgodzi się na tzw. mechanizm „pieniądze za praworządność” . „Polska i Węgry sprzeciwiły się niekorzystnemu projektowi rozporządzenia. Efektem jest wstrzymanie procedury ws. wszystkich elementów pakietu: decyzji o zasobach własnych warunkującej budżet wieloletni i fundusz odbudowy, a także arbitralnego rozporządzenia ws. warunkowości” – poinformował w poniedziałek 16 listopada Piotr Müller.

Budżet UE. Rzecznik polskiego rządu mówi o „głosowaniu sondującym”

Wątek dotyczący unijnego budżetu został poruszony na antenie Pierwszego Programu Polskiego Radia. – Trzeba podkreślić, że wczoraj odbyło się takie głosowanie sondujące, jakie byłoby głosowanie ostateczne, gdyby do niego doszło, czyli na poziomie ambasadorów. To jest jasny sygnał, że Polska i Węgry nie mogą się zgodzić na rozwiązanie, które by w sposób arbitralny tworzyło normy prawne, które są niezgodne z traktatami unijnymi – precyzował rzecznik rządu.

W dalszej części audycji Piotr Müller prognozował, jakie działania podejmie prezydencja niemiecka. – W związku z wczorajszym głosowaniem prezydencja niemiecka przejdzie w tej chwili do dyskusji nad nowymi rozwiązaniami. Ponieważ te rozwiązania zarówno w sprawie tego rozporządzenia warunkującego wydatkowanie środków finansowych jak i samego budżetu i funduszu odbudowy, są ze sobą powiązane i są traktowane jako pakiet – stwierdził.

Budżet UE. Piotr Müller przedstawia polskie oczekiwania

Oczekujemy na nowe propozycje, które będą po pierwsze zgodne z traktatami UE, czyli nie będą wykraczały poza kompetencje unijne określone w traktatach, a po drugie będą zgodne z konkluzjami z posiedzenia Rady Europejskiej z lipca, kiedy ustalono budżet unijny – poinformował rzecznik rządu na antenie Polskiego Radia.

