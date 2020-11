Bartłomiej Borcz odcina się od Kultu. „Nie mogę się zgodzić na takie traktowanie”

Jednym z głośniej komentowanych oświadczeń było to napisane przez Kazika Staszewskiego. „Rząd nie może ci dać żadnych pieniędzy, bo ich nie ma. Jeśli jednak komuś daje to znaczy że przedtem komuś zabrał. Zabrał setkom tysięcy uczciwie pracujących ludzi, którym teraz na dodatek zamyka interesy. Nie chcemy tych ukradzionych wam pieniędzy” – czytamy we fragmencie. Zespół Kult nie ubiegał się o finansowe wsparcie w ramach FWK.

Bartłomiej Borcz kończy współpracę z Kultem! „Zabolało mnie to”

Wkrótce media obiegła informacja, że współpracę z Kultem zakończył Bartłomiej Borcz, specjalista w dziedzinie oświetlenia koncertów i innych imprez. W rozmowie z Wirtualną Polską Borcz odniósł się do oświadczenia Kazika.

– Padały tam słowa o pieniądzach, które rząd zabrał uczciwie pracującym ludziom, żeby oddać je artystom. To wyraźnie sugerowało, że my, beneficjenci tego programu, nie jesteśmy uczciwie pracującymi ludźmi. Zabolało mnie to. Nie mogę się zgodzić na takie traktowanie – powiedział.

Jak informuje Wirtualna Polska, Borcz prowadzi firmę i miał otrzymać ponad 30 tys. zł wsparcia w ramach FWK. – To nie jest czas na dzielenie społeczeństwa na złych i dobrych, na uczciwych i złodziei. To nie jest dobry moment na zarzucanie złych intencji tym, którzy po prostu chcieli skorzystać z wyciągniętej do nich ręki z pomocą – stwierdził Bartłomiej Borcz w rozmowie ze wspomnianym źródłem. Dodał, że z rozdysponowanych środków trzeba będzie się w sposób szczegółowy rozliczyć.

